Baroni a DAZN: "Vogliamo avversari difficili per alzare il nostro livello"

La Lazio conquista una preziosa vittoria contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, imponendosi per 1-0 in una gara che ha messo alla prova la squadra di Marco. L’allenatore biancoceleste ha espresso grande soddisfazione per il risultato ai microfoni di, sottolineando l’importanza di queste sfide per il percorso di crescita della sua squadra.: “Un esame superato con successo”Marconon ha nascosto la sua felicità al termine della partita. “Siamo contenti, veramente una bella partita giocata bene. Per noi queste sono delle prove, degli esami,” ha dichiarato il tecnico. La vittoria contro uno del calibro del Napoli rappresenta per la Lazio non solo tre punti fondamentali, ma anche un segnale di maturità e ambizione.ha aggiunto: “queste partite,peril