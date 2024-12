Tvpertutti.it - Anteprima Teo Mammucari lascia Belve: versione integrale intervista

L'a Teo, condotta da Francesca Fagnani, andrà in onda nella suanella puntata di martedì 10 dicembre su Rai2. I riflettori sono già puntati su questo confronto, che si preannuncia come uno degli episodi più discussi della stagione in corso.Secondo le anticipazioni, l'incontro trae Francesca Fagnani sarebbe stato caratterizzato fin dall'inizio da una forte tensione. Il noto conduttore, reduce dal tiepido successo de Lo Spaesato su Rai2, si sarebbe infastidito dal tono formale della Fagnani, che lo ha interpellato dandogli del "lei", come da suo stile. Una scelta cheavrebbe ridicolizzato, dando il via a un'dai toni aspri e oppositivi.Alla domanda simbolo del programma, "Lei che belva si sente?", il conduttore avrebbe risposto in modo polemico, evidenziando un atteggiamento di aperta ostilità verso ogni tentativo della conduttrice di approfondire temi personali o professionali.