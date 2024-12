Zonawrestling.net - Zilla Fatu: “Mi schiero con Roman Reigns, non sopporto Solo Sikoa”

Ad una settimana da Survivor Series dove l’OG Bloodline è uscita vincitrice dal War Games match, la storia non è ancora finita.Una persona non facente parte della WWE, ma legata profondamente a quasi ogni membro delle due Bloodline è.Il figlio di Umaga è stato recentemente intervistato da Busted Open Radio e ha fatto una scelta sorprendente al riguardo di con chi vorrebbe schierarsi se venisse chiamato per partecipare alla storia della Bloodline.scegliesenza alcun’esitazione ha scelto di essere dalla parte dell’OTC, snobbando la versione “nuova” della Bloodline. Ecco le sue parole:“È la domanda dell’anno, io andrei con e vi spiegherò perché, io andrei con il Team OTC baby!.”“Ad oggi tutti sanno che ho fatto coppia con Jacobnelle indies prima che lui firmasse con la WWE, ma da quando ha firmato si sta comportando da scellerato.