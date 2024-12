Trump | via da Nato se alleati non pagano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.40 Il presidente eletto,intervistato da Abc News, dice che "considererà seriamente" di lasciare la, se gli Usa non saranno trattati "giustamente. Glidevono pagare i loro conti"ribadisce che "deporterà" tutti gli immigrati privi di documenti.Intende "mettere fine al diritto di cittadinanza per nascita". Valuta di concedere la grazia agli insurrezionalisti del 6 gennaio. Riguardo ai dazi che vuole imporre, non può garantire che i prezzi non salgano. Infine, "è probabile" che riduca gli aiuti all'Ucraina.