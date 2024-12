Bergamonews.it - Treviglio vince la decima di fila, BluOrobica si risolleva battendo Sangio

TAV-LuxArm Lumezzane 93-82 (35-26, 16-15; 21-21, 21-20)TAV: Vecchiola 10, Abega 11, Alibegovi? 11, Sergio 10, Marciuš 22; Cagliani 15, Zanetti 5, Reati 9, Manenti; Carpi ne, Daccò ne. All. Villa.LuxArm: Vitols 17, Baldini 9, Cecchi 5, Di Meco 13, Varaschin 16; Minoli 6, Tandia 13, Brescianini 3, Deminicis; Arrighini ne, Salvinelli ne, Becchetti ne. All. Nunzi.La TAVsi conferma inarrestabile e conquista lavittoria consecutiva superando Lumezzane per 93-82. I biancoverdi, ancora imbattuti al PalaFacchetti (8 successi su 8 gare), restano saldamente in vetta alla classifica del girone di Serie B, trascinati da una prestazione dominante di Marciuš, autore di 22 punti e 12 rimbalzi.L’inizio della partita è subito scoppiettante, con entrambe le squadre a segno nelle prime azioni.