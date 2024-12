Ilrestodelcarlino.it - Super compleanno per la moglie di Uccio: tra gli ospiti vip c’è anche Valentino Rossi

Pesaro, 8 dicembre 2024 -vip per Pamela Severini: alla festa per i suoi meravigliosi 40 anni non sono mancate le amiche e gli amici di sempre. Ladi Aleccio “” Salucci, noto per essere il braccio destro diin pista e Team Director del Mooney VR46 Racing Team ha spento le candeline sommersa dall'affetto dei presenti. Chi c'era alla festa? In primis i futuri genitori bise Francesca Sofia Novello. La modella, compagna del "Dottore" sorridente e in splendida forma in ogni foto. Per la coppia è ormai iniziato il conto alla rovescia per il parto: la sorellina di Giulietta, infatti, è attesa per i primi giorni di gennaio. Dalle foto postate sui social sembrerebbe cheun'altra coppia vip era presente alla festa: Luca Marini e Marta Vincenzi che da poco sono diventati genitori.