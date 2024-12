Liberoquotidiano.it - "Siamo entrati a Damasco": i ribelli conquistano la Siria, che fine ha fatto Assad

Gli insortini del gruppo Hayat Tahrir al-Sham guidato da Abu Mohammed al-Jolani, nome di battaglia di Ahmed al-Sharaa, che hanno lanciato un'offensiva contro il governo di Bashar al-appena undici giorni fa, hanno annunciato il loro ingresso anelle prime ore di oggi, dichiarando la citta' "libera", in mezzo a notizie secondo cui il presidente avrebbe lasciato il Paese su un aereo "speciale" di cui non si conosce la destinazione. Il comando delle operazioni militari della coalizione di gruppi islamisti e filo-turchi che guidano l'offensiva degli insorti ha inviato una dichiarazione in cui afferma che, una delle citta' piu' antiche del mondo, e' "libera dal tiranno Bashar al-", mentre l'Osservatoriono per i diritti umani (Osdh) ha affermato che il presidenteno ha lasciato l'aeroporto della citta' con un aereo "speciale".