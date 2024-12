Ilgiorno.it - Si incendia il tetto della palazzina: fiamme e fumo a Castiglione D’Adda

Leggi su Ilgiorno.it

, 8 dicembre 2024 -sul, arrivano i vigili del fuoco. Paura, nella prima serata dell’8 dicembre 2024, in via Cavour, a. Alcuni passanti hanno notato una lingua rossa sule dato l’allarme. Il fuoco, la cui origine è da accertare, ma potrebbe essere partito da una canna fumaria, ha infatti lambito la copertura dell’immobile, rendendosi visibile da lontano. Per precauzione, chi era in casa, è stato fatto evacuare e fortunatamente non sono stati segnalati feriti o intossicati. Alle 20.20 i vigili del fuoco erano ancora impegnati nell’intervento, cercando di aggredire su più lati la combustione. Sono intervenute squadre del Comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo, con autopompa e 2 autobotti, oltre all’autoscala.