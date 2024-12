Anteprima24.it - Rummo Basket Benevento, largo successo contro Capaccio Paestum

Tempo di lettura: 2 minutiGrandissima vittoria per lache tra le mura amiche battecol risultato di 57-39 ed ottiene la quarta vittoria casalinga in quattro gare disputate.Ottima prestazione per Muscetta e compagne, che grazie ad un’ottima difesa ed al solito spirito di sacrificio trovano una vittoria importante soprattutto per il morale.Primo quarto dominato dalle giallorosse, che concedono un solo canestro su azione alle ospiti e chiudono il primo periodo sul 21-4, indirizzando notevolmente il match.Nei due quarti centrali regna l’equilibrio, con le salernitane che provano a recuperare e chiudono il terzo periodo sul -9.Nell’ultimo periodo, invece, dopo un timido tentativo di recupero da parte di, le ragazze di coach Annecchiarico ritornano ad alzare i giri in difesa e trovano tantipiedi importanti che fanno aumentare il vantaggio fino al +18 finale.