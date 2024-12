Liberoquotidiano.it - Roberto Saviano, scrive di tutto ma dimentica la campagna anti-camorra del governo

Negli ultimi 13 mesi, la star dell'mafia di carta,, ha scritto di: baby boss; droga negli stadi di calcio; musica; Chavez e Maduro; Casalesi; don Diana; dialetto napoletano; Michela Murgia; Donald Trump; Rosetta Cutolo; sisma del 1980; Libia; clan Di Lauro; Gioia Tauro; stese; Silvio Berlusconi, Matteo Salvini; coppie omogenitoriali; el Chapo; Alfredo Cospito; 'ndrangheta e Salman Rushdie. In oltre un anno, insomma, l'autore di Gomorra non ha trovato il tempo e la voglia di rivolgere la penna alla guerra ingaggiata e vinta dallo Stato alladel Parco Verde. E, quando l'ha fatto, si è limitato a denigrare laper il ripristino della legalità a Caivano, voluta e sostenuta dalMeloni, per sostenere la tesi che si trattasse solo di marketing, di mossa pubblicitaria a fini politici.