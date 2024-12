Isaechia.it - Rebecca Ferreri racconta come si svolge una giornata nella casetta di Amici 24 e chi è il più bravo a cucinare

Leggi su Isaechia.it

, ballerina ed ex allieva diha pubblicato un video su Tik Tok, nel quale risponde alle curiosità dei fan riguardo la vitascuola più famosa d’Italia. Lahatosi svolgono le giornate all’interno del talent:Ci alzavano presto adper fare classico, nei giorni in cui non avevamo classico avevamo ginnastica, alcuni cantanti erano proprio scoordinati, morivamo dal ridere. In tutto facevamo 6 ore toste, con una pausa di una/due ore, lavorare con i professionisti era una figata pazzesca, poi ho scoperto delle mie carenze che prima non sapevo di avere, ti aprivano dei mondi, ti davano consigli che cambiavano tutta la coreografia!Per quanto riguarda invece gli orari di fine lezione, ha rivelato:Finivamo verso le sei a volte verso le quattro, io andavo a dormire spesso anche tardi verso l’una, era un bel gruppo, era bello parlare tutto insieme.