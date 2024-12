.com - Ops! È già Natale, video intervista a Peter Chelsom e Antonella Rose: «Un film sulla famiglia moderna»

Leggi su .com

La nostraal registae alla protagonistaper ilOps! È già, presentato ad Alice nella città e ora al cinemaVi presentiamo la nostraal registae alla giovane protagonistaper ilOps! È già, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma ad Alice nella città e ora nelle sale.Ops! È giàe Danny DeVitoOps! È giàcast e uscitaDiretto dae interpretato da, Danny DeVito, Andie MacDowell, Wilmer Valderrama, Lucy DeVito, José Zúñiga, Adrian Dunbar, Denis Conway, Roderick Hill,Salvucci è nei cinema dal 5 dicembre, distribuito da Notorious Pictures.Ops! È già– il cast sul setOps! È giàtramaSiamo in agosto, Abbie e Jacob, una coppia americana sta portando la loro figlia di 10 anni, Claire, nell’hotel di suo nonno Lawrence nelle Dolomiti, in Italia.