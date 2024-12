Ilrestodelcarlino.it - Nuovo parco a Mezzolara: "Frazione sempre più green"

Unmoderno e all’avanguardia per. Una notizia molto attesa per lapiù grande di Budrio, è infatti stato approvato il progetto per ildi, un importante cantiere finalizzato alla valorizzazione dell’area adiacente a Piazza Baldini con nuove aree gioco, spazi sportivi e zone dedicate al relax. Si tratta di un’area verde molto grande, oltre 8.000 metri quadrati, che finora è stata poco utilizzata. La riqualificazione di questa zona offrirà alla comunità, e in particolare ai giovani, unspazio da vivere e condividere. Il progetto vedrà la luce in tempi brevi grazie alla suddivisione dei lavori in due stralci. La prima tranche dei lavori sarà avviata entro l’anno. Questa fase iniziale comprende la realizzazione di un’area gioco con tre attrezzature già in possesso del Comune, che verranno installate su una pavimentazione antitrauma rinverdita.