Napoli il deputato Francesco Borrelli aggredito in centro

Momenti di forte tensione si sono verificati sabato 7 dicembre in via Sant’Arcangelo a Baiano, neldi, dove ilEmilio(Avs) è statodurante un sopralluogo contro la sosta abusiva, spesso legata a figure vicine ai clan.Mentreera in diretta sui social per documentare come un’intera strada fosse stata occupata da una rimessa auto per i propri clienti, alcune persone sono scese in strada, accerchiandolo. Il parlamentare è stato colpito al viso e gli occhiali gli sono stati rotti.La situazione è degenerata ulteriormente nonostante l’intervento della Polizia di Stato. Successivamente, l’arrivo di un’ambulanza, chiamata per soccorrere un giovane che sembrava sentirsi male, ha alimentato nuovamente gli scontri. Gli operatori del 118 hanno avuto difficoltà a raggiungere il luogo a causa della sosta selvaggia e sono stati anche spintonati.