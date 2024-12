Ilfattoquotidiano.it - Nadia Battocletti da urlo: oro agli Europei di cross. E per l’Italia arriva un tris di primi posti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Splende, vola la squadra assoluta femminile, è dala staffetta mista. Tre mede d’oro perdiad Antalya (Turchia), come mai accaduto in precedenza dal 1994 a oggi. Gli azzurri chiudono con un totale di cinque podi, anche l’argento di Yeman Crippa e il bronzo della squadra U20 femminile, un bottino che era stato altrettanto ricco soltanto nel 2006 a San Giorgio su Legnano. Al Dokumaparkcosì il secondo posto nel medere alle spalle della Gran Bretagna (6-3-3). È la giornata di, che dopo l’argento olimpico e il doppio oro di Roma porta per la prima voltasul gradino più alto del podio nella categoria assoluta, completando la tripletta di successi (U20, U23 e senior) che in Europa non era mai stata realizzata da una donna, e al maschile apparteneva soltanto all’azzurro Andrea Lalli.