Ilrestodelcarlino.it - Maltempo in Emilia Romagna, le ultime previsioni meteo: piogge abbondanti, la soglia dei fiumi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 8 dicembre 2024 – Peggiorano leper la giornata di oggi, giorno dell’Immacolata, in, pertanto Arpae e Protezione civile hanno aggiornato l’allertadi oggi. L'approfondimento della circolazione depressionaria sul Mediterraneo porterà, infatti, a un'intensificazione dei fenomeni. Neve e pioggia oggi, 8 dicembre Lo stato deie il rischio frane, oggi 8 dicembre Vento di burrasca e mare agitato Ledi lunedì 9 dicembre Lo stato deidi lunedì 9 dicembre Neve e pioggia oggi, 8 dicembre Per oggi, domenica 8 dicembre, sono previste precipitazioni moderate, localmente anche elevate sul in provincia di Ferrara e sul settore centrale della regione, con nevicate a quota di 300-400 metri sull'Appenninono e oltre i 500-600 metri sull'Appennino bolognese.