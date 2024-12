Tvzap.it - Lorenzo e Stefano, dopo l’abbraccio intenso frasi ambigue (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv., un abbraccioe poi il gesto ambiguo – La scorsa settimana,avevano deciso di chiarire alcune questione rimaste in sospeso, concedendosi una chiacchierata sincera al Grande Fratello. Spolverato aveva chiesto al coinquilino quali fossero i pregiudizi che nutriva nei suoi confronti.gli ha spiegato che in alcune occasioni aveva percepito un atteggiamento impulsivo: “In determinate situazioni agisci troppo d’istinto”.aveva accolto con serenità queste osservazioni, ammettendo che c’era del vero nelle parole del compagno. Tuttavia, aveva sentito il bisogno di essere compreso: “È strano che tu, con un passato simile al mio, non capisca perché reagisco in certi modi”.aveva replicato, dicendo: “Ho fatto un cambio nella mia vita”.