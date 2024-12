Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG FIS Copper Mountain in DIRETTA: Lindsey Vonn si misura con diverse big della disciplina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIGANTE DI SCIALLE 18.00 E ALLE 21.0015:37 32 le atlete che apriranno il cancelletto di partenza.continua nel suo percorso di rientro. La stelle statunitense troverà avversarie di tutto rispetto. Complici gli annullamenti dei giganti di Coppa del Monto a Mont-Tremblant, molte big hanno sceltoper mettere discese agonistiche nelle gambe.15:33 Buon pomeriggio e ben ritrovati nelladeiFIS di. Tra poco più di 10 minuti via alla prima delle due gare previste sulle nevi americane.Buongiorno e benvenuti alladeiFIS di. Sulla pista del Colorado prosegue il ritorno di. A 5 anni dal ritiro la fuoriclasse statunitense si prepara per il grande rientro nel Circo Bianco.