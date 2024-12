Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Beaver Creek 2024 in DIRETTA: Odermatt a caccia del bis, Vinatzer cerca conferme

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEI DUE SUPERG FIS CON VONN E BRIGNONE ALLE 15.45 E 16.30I PETTORALI DI PARTENZA17.33: Secondo appuntamento stagionale con lo slalomdel circuito mondiale maschile che conclude la settimana di, che finora non ha regalato grandi soddisfazioni alla squadra azzurra.17.30: Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladello slalomdi, gara di chiusura della tappa statunitense della Coppa del Mondo-2025 di scimaschile.