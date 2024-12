Thesocialpost.it - La tragedia di Salvatore Esposito. L’attore di Gomorra: “Sono stato truffato”. Cosa gli hanno fatto

, noto per il ruolo di Genny Savastano nella serie, ha denunciato il suo ex socio Andrea Zinnia per truffa aggravata. La vicenda ruota attorno alla Football Future Stars srl, una società fondata nel 2021 per scoprire talenti calcistici, che sarebbe stata teatro di operazioni illecite.Leggi anche: “tornati insieme”. Non se lo aspettava nessuno, è di nuovo coppia vip dopo 11 anniha accusato Zinnia di aver sottratto oltre 100mila euro dai conti societari, utilizzandoli per spese personali. La Procura di Torino, inizialmente orientata verso l’archiviazione ritenendo la questione di natura civilistica, ha ora avviato una nuova fase d’indagine, come richiesto dal legale di, Gabriele Vescio. La gip Benedetta Mastri ha fissato sei mesi per ulteriori approfondimenti, in particolare sui presunti accordi non rispettati con i procuratori di calciatori come Julio Enciso.