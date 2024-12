Anteprima24.it - La Salernitana non sbaglia: le granata vincono con merito contro il Reggio

Tempo di lettura: 4 minutiOttava uscita ufficiale, in campionato, per laFemminile 1970 impegnata in casail: termina 4-3 una gara aperta fino alla fine che laporta a casa con, con una super Cacciola a tenere in corsa le ospiti sino agli istanti conclusivi.Una vittoria convincente, cosi, porta in classifica a quota 13 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne. La sfida dell’ottavo turno del girone D di Serie B vede opposte lareduce dal successo esterno con il Canicattì ed ilSc arrivato alla gara dal turno di riposo. Mister Orrico si affida dal primo minuto a Di Giacomo tra i pali con Rapuano, Ponticiello, Razza e Lisanti come elementi di movimento.Femminile 1970-: la garaDopo l’equilibrio iniziale prima opportunità per le ospiti al 4? con una bella girata in acrobazia di Stuppino che termina però alta.