Tpi.it - Immacolata 2024: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 8 dicembre

Leggi su Tpi.it

Festa dell’, 8, domenica 8, ricorre la festa dell’, una solennità tra le più importanti per i cristiani, che ricorda il dogma dell’concezione di Maria. Per l’occasione, 8, essendo anche domenica, ie isono? Come detto quest’anno l’, con cui si celebra la nascita di Maria Vergine concepita senza peccato originale, cade di domenica. Moltisaranno dunque regolarmente, anche se con orario ridotto essendo festivo.Tutti i principalicome Conad, Lidl o Esselunga dovrebbero essere. Per cui se vi siete dimenticati qualcosa all’ultimo siete ancora in tempo per correre ai ripari e preparare un buon pranzo dell’