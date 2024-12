Movieplayer.it - Il Mago di OZ: le scarpette rosse di Dorothy vendute per una cifra record

Leggi su Movieplayer.it

Nel corso del week end uno dei pezzi più iconici della storia del cinema è stato vendo per un prezzo da capogiro, ovvero lerosso rubino di Judy Garland ne Ildi Oz Un paio didi rubino indossate da Judy Garland nel film Ildi Oz del 1939 hanno raggiunto ilassoluto di vendita all'asta per i cimeli del mondo dello spettacolo, sabato pomeriggio, per 28 milioni di dollari. La vendita è stata curata dalla Heritage Auctions di Dallas. Con il premio dell'acquirente, il totale è di 32,5 milioni di dollari e l'acquirente rimane attualmente anonimo. Il banditore Mike Sadler ha annunciato sul podio, al termine dell'asta, che leavevano superato di gran lunga il precedented'asta di 5,52 milioni di dollari per l'abito bianco con cavezza .