Guida al Grande Fratello | appuntamenti settimanali e la data della finale

Ilha avuto delle collocazioni sino ad ora ballerine. Ecco di seguito glie quando ci sarà laIl18 dal suo esordio in tv a settembre con il doppio appuntamento del lunedì e del giovedì ha avuto dei cambiamentimessa in onda. Prima il martedì per lasciare spazio a La Talpa, per poi tornare al lunedì e con una nuova sfida, quella del sabato sera contro Ballando con le Stelle, sfida persa contro gli ascolti di Ballando, che ha fatto scegliere a Mediaset di non duplicare l’appuntamento con il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.Il prossimo appuntamento con il reality show è quindi per lunedì 9 dicembre 2024 in prime time su Canale 5. Nel frattempo, gli appassionati del reality potranno seguirlo quotidianamente con il daytime dal lunedì al venerdì, su Canale 5 alle 10.