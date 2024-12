Focus tendenze collant invernali | spazio al colore

Leggi su .com

Life&People.it Trasparenti, a rete, dalle tonalità vibranti, floreali, con dettagli preziosi. A vita alta o con composizione lussuosamente più spessa. Isono una tendenza sempre più in voga, anche tra le giovani generazioni; non un semplice accessorio ma giocano un ruolo da protagonista della fredda stagione, diventando capo irrinunciabile del guardaroba femminile. Come scegliere le calze senza rinunciare al sex appeal? È solo una questione di stile.Quali sono le origini del?Sembra che ad indossare il primo capo copri gambe siano stati i Babilonesi, inventando un gambale in tela corredato da un calzare in cuoio per proteggersi dal freddo invernale. I Greci, invece, furono i primi ad utilizzare tessiture in lana e seta, e a creare un indumento simile al moderno