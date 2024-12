Lanazione.it - Festa della Toscana, torna Palazzo Aperto con visite guidate e lo spettacolo di Gaia Nanni

Firenze, 8 dicembre 2024 –, l’iniziativa voluta dall’ufficio di presidenza del Consiglio regionalereplica e fa il bis sabato 14 dicembre. Dopo il successo di pubblico per l’apertura del 30 novembre,noconcerti e spettacoli nelle sedi dell’Assemblea legislativa (via Cavour 2 e 18 a Firenze). Il programma prevedegratuite deldel Pegaso e diBastogi, a cura di Annalisa Arrigo e Nicola Terracone (ritrovo e accoglienza alle 10.30 presso la portineria di via Cavour 18 e alle 15.30 presso la portineria di via Cavour 2) Alle 11.30 sono previsti saluti istituzionali (nella sala Gonfalone didel Pegaso - via Cavour 2, primo piano) a cui seguirà il concertodi, Alessio Sardelli e Roberto Beneventi La nostra gente.