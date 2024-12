Lanazione.it - Fabrizio Ferraguti: dalla piscina alla pallavolo con Npsg Trading Logistic

Leggi su Lanazione.it

La storia di, schiacciatore emiliano classe ’95 al primo anno, è la dimostrazione del fatto che quando si è mossipassione e dall’impegno nessun obiettivo è irraggiungibile. Nuotatore professionista fino a 21 anni, ha deciso di cambiare vita e di buttarsi nel mondo della pvolo, dove in pochissimo tempo ha raggiunto traguardi invidiabili. Ci racconta come tutto è cominciato?"Nuotavo a livello agonistico, ho vinto anche qualche medaglia e sono arrivato 15° ai campionati assoluti Italiani. Ho sempre militato in società emiliane, visto che sono di Parma, per poi passare al team di Riccione dove ho fatto un bel salto di qualità. Gareggiavo nei 50, 100 e 200 metri stile libero e dorso. Il nuoto è, però, uno sport molto selettivo e impegnativo.