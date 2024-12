Lanazione.it - È iniziato il nuovo corso del Twiga. “Porterà più prestigio e occupazione”

Marina di Pietrasanta (Lucca), 8 dicembre 2024 – L’operazioneporta con sé una certezza e una speranza. La certezza è quella che abbiamo annunciato nell’edizione di ieri, ossia il passaggio ufficiale dopo 24 anni dall’ormai ex patron Flavio Briatore alla Lmdv Capital, che fa capo all’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio. La speranza, cullata dalle categorie economiche oltre che dal primo cittadino di Pietrasanta, è che ilfaccia rima con più investimenti, più posti di lavoro e più qualità per la nightlife non solo di Marina di Pietrasanta ma dell’intera Versilia. Insomma, il casodiventa nel suo piccolo un passaggio epocale. “Parliamo di una realtà importante – interviene il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti – che da oltre 20 anni fa bene a tutta la Versilia e sono sicuro continuerà a farlo.