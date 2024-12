Oasport.it - DIRETTA F1, GP Abu Dhabi 2024 LIVE: Norris in fuga, Sainz e Leclerc inseguono. Piastri fuori dai 10

41° giro/58ha deciso di dare lo scacco matto. 4.7 su.40° giro/58a 4 secondi da. Non si può rimproverare nulla allo spagnolo: se la macchina ha qualcosa in meno.39° giro/58indemoniato, 3.6 su.39° giro/58infila Stroll ed è 14°.39° giro/58 La situazione è disperata per la Ferrari. La Rossa è obbligata a vincere questa corsa, ma la McLaren si sta rivelando superiore sul passo, anche con le gomme dure.38° giro/58precipita a 3.1 dadeve gestire 3.6 su Russell.è 15°.37° giro/58 Per come stanno le cose, la Ferrari vincerebbe il Mondiale sesuperasse.36° giro/58continua ad allungare. 2.7 su, che non sembra avere le armi per provarci.35° giro/58 Pit-stop per Hamilton, che monta gomme medie ed è settimo.