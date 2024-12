Ilfogliettone.it - Chi è Mohammed al-Jolani, il nuovo leader dei ribelli siriani

Nel complesso e sanguinoso panorama della guerra civile siriana, pochi nomi sono stati altrettanto controversi quanto quello di Abu Mohammad al-del gruppo Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Con una storia che mescola radicalismo islamista, ambizioni politiche e trasformazioni personali, al-incarna un paradosso frequente in Medio Oriente: l'incrocio tra il terrorismo e l’aspirazione a uno status politico riconosciuto.Dalle origini all’ascesa jihadistaAhmed al-Shareh, vero nome di al-, nacque nel 1982 a Mazzé, un quartiere benestante di Damasco. Cresciuto in una famiglia agiata, iniziò a studiare medicina, ma la sua traiettoria cambiò radicalmente all'indomani degli attentati dell'11 settembre 2001. Secondo fonti come Middle East View, fu in quel periodo che iniziò a frequentare circoli clandestini legati al jihadismo.