Che succede a Lautaro? Tutti al top tranne lui

Dopo lo spavento subito nella serata di Firenze con i fatti legati a Edoardo Bove, l’Inter Campione d’Italia è tornata in campo nella serata, portando a casa la vittoria contro il Parma nel primo anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Tre gol per tre punti e la squadra di Inzaghi continua a mantenere il ritmo delle prime e con la gara con la Fiorentina da recuperare.Difesa e centrocampo al topIl tris rifilato al Parma ha messo in luce una squadra che sembra essere tornata sui livelli visti nella passata stagione quando lo scudetto venne colto con ben cinque giornate d’anticipo e con un vantaggio enorme sulle inseguitrici. Il calciomercato estivo ha permesso alle altre squadre della Serie A di colmare in parte il gap scavato dall’Inter tanto da “relegare” momentaneamente la formazione nerazzurra al secondo posto in classifica.