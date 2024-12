Oasport.it - Basket femminile: Battipaglia, colpo sul Geas in Serie A1. Vincono Schio, Campobasso e San Martino di Lupari

Leggi su Oasport.it

Quattro partite nel pomeriggio diA1, che variano d’intensità tra quelle che vanno a chiudersi con largo anticipo, quelle per cui i divari sono ampi, ma non ampissimi, e infine quelle che provocano sorprese importanti. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio per questa decima giornata.MEP PELLEGRINI ALPO-FAMILA WUBER57-104La partita, di fatto, non comincia mai, nel senso che è il Famila a dominarla fin da subito. Keys, Laksa e soprattutto Verona sono protagoniste fin dalla palla a due, e il 2-16 arriva già nei primi 5 minuti, come il 6-24 a fine primo quarto con la tripla di Panzera. Frustaci e Soglia fanno girare come possono l’attacco di Alpo, che però si ritrova anche sotto di 30 punti quasi sulla sirena di metà gara (poi 24-49). Al rientro in camponon ha alcun bisogno di forzare, andando a chiudere la pratica sul 57-104.