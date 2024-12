Sport.quotidiano.net - Atalanta sogna il tricolore: sfida al Real Madrid dopo nove vittorie consecutive

Un fine settimana da prima in classifica per l’. Cullata dall’eco del coro ‘Vinceremo il’, che da qualche settimana accompagna i nerazzurri, vincitori delle ultimepartite, in campionato, e di undici gare su dodici con la Champions, dove l’unica mezza nota stonata è stato lo 0-0 contro il Celtic. Altrimenti, senza le parate prodigiose del vecchio Schmeichel a salvare la porta scozzese, sarebbero state dodici vinte di fila. Dea capolista solitaria fino almeno a stasera, fino al fischio finale di Napoli-Lazio. Poi si vedrà. Un weekend al comando,15 giornate, per godersi in solitudine l’aria pura della vetta e ossigenarsi in vista di un’altra grande notte, perché martedì sera a Bergamo arriva il. "E sarà una serata di festa per i nostri tifosi, in questo nostro nuovo stadio appena inaugurato", ha sottolineato venerdì notte Gasperini, calcando su quel termine: festa.