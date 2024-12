Iltempo.it - Al Jawlani in moschea a Damasco: "Il futuro è nostro", chi è il capo dei jihadisti al potere

Si chiama Abu Mohammad aled è ildi Hayat Tahrir al Sham (Hts), il gruppo di oppositoriche in Siria insieme ad altre fazioni ha guidato l'avanzata dei ribelli. Il leader è entrato nella capitalepoche ore dopo la caduta del regime di Bashar al Assad: "Il leader Ahmed al-Sharaa (vero nome di al) si è inginocchiato e ha baciato la terra", fa sapere Hts sul suo canale Telegram, mostrando le immagini del suo arrivo a. Non si torna indietro, "il", la dichiarazione fatta alla tv siriana dal leader poche ore dopo l'ingresso dei suoi uomini nella capitale, dove è in vigore il coprifuoco. In seguito alsi è recato nella Grandedegli Omayyadi, accolto da una folla che scandiva "Allah Akbar". Il leader ha accusato il regime di Assad di aver "imprigionato migliaia di cittadini in maniera illegittima.