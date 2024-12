Ilgiorno.it - Agguato choc a Gordona. Ignoti sparano a un cane, la rabbia dei padroni: “Rex rimarrà zoppo”

(Sondrio) – Rex è forte e ce la farà, ma quel che è successo nei giorni scorsi a, Comune della Valchiavenna, è un episodio molto grave. Il cagnolino, innocuo e pacifico, è stato infatti impallinato da una persona che, evidentemente, ce l’aveva con lui per qualcosa, anche se i suoi proprietari fanno veramente fatica a capire cosa mai abbia potuto fare il loro piccolodallo sguardo dolce. “Questa brutta storia ha inizio martedì con mia nipote in lacrime che mi dice: “Zia, hanno investito Rex, un’anima buona lo ha soccorso e ci ha chiamato“ – dice Barbara Battistessa, proprietaria dell’animale -. Corriamo immediatamente nella clinica veterinaria e scopriamo che gli avevano sparato. Rimaniamo basite, annichilite e incredule perché Rex è ilpiù buono del mondo e non ci capacitiamo di chi possa aver fatto questo orribile gesto.