Ilgiorno.it - Vincita da 100mila euro al Gratta e Vinci all'Alex Bar di Bianzone

La dea bendata bacia. Accade all’Bar, noto esercizio pubblico lungo la statale 38 dello Stelvio molto frequentato da residenti e turisti, dove nei giorni scorsi un fortunatissimo giocatore (o una giocatrice) ha vinto bengrazie a un “miliardario“ di soli 5. "Siamo davvero molto felici per iltore - spiegano la titolare Graziella Del Dot e la dipendente Elisa Martinelli - In tanti anni non era mai accaduta unadi questa portata. Vi sono state bellete certo, ma mai di. Non abbiamo assolutamente idea di chi possa essere il fortunato se un residente o un turista di passaggio perchè a noi è arrivata soltanto la notifica dalla Lottomatica datata 27 novembre giorno in cui vi è stata la. Chiunque sia ci auguriamo davvero che con questa bellapossa trascorrere delle ottime festività e non solo".