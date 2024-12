Ilfoglio.it - Una storia d’amore, un segreto che esplode nel futuro. E’ stata felicità?

E’ uno stato di beatitudine, dice Hans, qualcosa che a fianco di un’altra persona non gli era mai quasi mai riuscito: rientrare totalmente in sé stesso, ritraendosi da tutto ciò che sta attorno. Come emigrare dentro di sé. E’ quello che dice, e finisce di bere il suo bicchiere di Korn. Adesso ancora un caffè e per lei, se vuole, una coppa di pesca Melba. Lei vuole. Jenny Erpenbeck, “Kairos” (Sellerio, 391 pp., traduzione di Ada Vigliani) Si entra dentro questo romanzo come dentro unintimo, con il fiato sospeso, e si entra nella: la Germania dell’Est, il mondo che cambia prima piano e poi velocissimo. Katharina è una studentessa, guarda un uomo molto più grande di lei sull’autobus, l’11 luglio 1986. Lui è uno scrittore, ha conosciuto la madre della studentessa, e l’ha vista bambina a un corteo del Primo Maggio.