Iodonna.it - Torna Pietro Gerber, l'addormentatore di bambini, alle prese con di Matias, 9 anni, che ogni notte vede in sogno una donna triste, vestita sempre di scuro che non parla mai, ma lo terrorizza...

Leggi su Iodonna.it

Dentro alla confezione scintillante di un thriller che non concede respiro al lettore, Donato Carrisi (cinque milioni di copie vendute, tradotto in oltre 30 Paesi e regista di successo) affronta un tema potente, non scontato per questo genere letterario, e racconta una terribile storia di abusi e di violenza di genere, che si scopre gradualmente, sbucciando a poco a poco gli strati narrativi. 5 libri gialli per un’estate da brivido X Il protagonista è ancora una volta, l’di, esperto ipnotista che abbiamo già incontrato in La casa delle voci, La casa senza ricordi e La casa delle luci.