Ilrestodelcarlino.it - Strage di Natale, Lepore: “Qualcuno ha ancora paura della verità”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 7 dicembre 2024 – C’è un filo nero che lega ladel 2 agosto a quella del Rapido 904 di cui ricorrono i 40 anni il 23 dicembre. Al centro del convegno alla Camera del Lavoro di Bologna, in via Marconi, a 40 anni dalladidel treno Napoli-Milano, si è parlatozona grigia dei rapporti tra terrorismo nero, mafie e servizi segreti. Enecessità di fare squadra per arrivare alla. Il sindaco Matteoha aperto l’incontro ricordando la necessità che “questaabbia la visibilità che merita”, e che si faccia luce sui “latioscuri”, a 40 anni di distanza, di quel lontano 23 dicembre 1984 che vide la morte di 17 persone e 267 feriti. [email protected] ha, dobbiamo avere anticorpi. Aveva ragione il sindaco Zangheri quando, dopo l’attentato all’Italicus, disse che gli eredi di Marzabotto possonotornare”, sottolinea il sindaco, facendo anche riferimento alla bomba del 2 agosto.