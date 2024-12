Lanazione.it - Spesa ridotta per il test Dna fetale. Cos’è e quanto costa in Toscana

Firenze, 7 dicembre 2024 – Si riduce la quota di compartecipazione economica alNipt, conosciuto anche comedel Dna, che dal 1 dicembre è passata da 200 a 100 euro. Laè stata la prima regione in Italia ad aver inserito ilgenetico Nipt nel percorso nascita, cinque anni fa. Il Nipt, acronimo inglese diprenatale non invasivo, è un esame innovativo senza rischi per la madre e il feto. Può essere svolto dalla decima settimana di gravidanza e permette di rilevare eventuali anomalie cromosomiche e di definire il rischio di aneuploidie cromosomiche del feto. Ha un’elevata sensibilità e specificità e, in particolare, contribuisce a ridurre il ricorso inappropriato alla diagnosi prenatale invasiva che crea pressioni emotive e fisiche sulle donne in gravidanza.