Ilgiorno.it - Sgombero delle palazzine ex Genia: "Occupare un errore, tutto per i figli"

"Siamo consapevoli di aver sbagliato, ma se siamo arrivati adegli appartamenti senza averne diritto è stato per dare un tetto ai nostri. Anche a San Giuliano il caro-affitti è esorbitante e le graduatorie per l’assegnazione di alloggi a costi calmierati scorrono troppo lentamente". A riportare in primo piano il problema della casa sono le testimonianze di Jessica Altavilla e Alessandro Vitale, duepersone sgomberate, o in procinto di esserlo, dalle case exdi viale Repubblica, un insieme di alloggi in capo alla curatela della municipalizzata andata in fallimento. Eseguito dai carabinieri su disposizione dell’autorità giudiziaria, un primosi è svolto il 3 dicembre alla presenza anche del sindaco Marco Segala e dell’assessore ai Servizi sociali Jessica Nobili.