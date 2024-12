Sport.quotidiano.net - Sassuolo, Pisa e Spezia: la corsa a tre continua nel nuovo turno di campionato

dicapitolo dell’eternaa tre tra(in ordine di classifica). I nerazzurri di Inzaghi saranno gli unici oggi a giocare oggi, impegnati nella trasferta di Mantova. Una partita nella quale la squadra è chiamata a una vittoria che manca ormai da due turni, e che permetterebbe ad agganciare i neroverdi a quota 34. La squadra di Grosso giocherà nel posticipo, domani alle 17:15, quando in casa ospiterà una Sampdoria alla ricerca di punti, in un incrocio tra squadre visto molte volte nelle ultime stagioni di Serie A. Due partite intervallate da quella dellodi D’Angelo, chiamato a rialzarsi dopo la prima sconfitta in. Anche i liguri giocheranno in casa, alle ore 15 di domenica, contro il Cittadella ultimo in classifica.