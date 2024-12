Sardegna | incidente alle porte di Nuoro muore un ex bancario

Leggi su Dayitalianews.com

L’uomo, ex dipendete del Banco di, era molto conosciuto: il tragicoa poca distanza dall’ex caseificio, vicino ad un’officina di autoricambi. Nello scontro coinvolti anche altri mezzi.Forse una mancata precedenza è costata la vita a Salvatore Cadinu, pensionato 72enne, originario di Onifei ma da tempo residente ache questo pomeriggio – 10 minuti dopo le 15 – è rimasto coinvolto in un terribiledella città – insieme ad altri due veicoli, oltre alla sua Panda verde. Lo schianto – secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia stradale – potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza. Il rapido intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118, non ha potuto salvare la vita al pensionato. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro.