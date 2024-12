Riassunto e gol dell’Atalanta

Leggi su Justcalcio.com

Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A:Novena victoria consecutiva. La Atalanta superó al AC Milan (2-1) con un tanto ‘in extremis’ de Lookman para continuar en lo más alto de la Serie A. La valentía de ‘La Dea’ venció al conservadurismo visitante y ya espera la visita del Real Madrid en la Champions League. –>‘La Dea’ llegaba al encuentro en un momento muy dulce, encadenando ocho victorias consecutivas entre las diferentes competiciones y con el reto de mantener el pulso por el liderato de la Serie A. Tampoco era mala la dinámica del conjunto ‘rossoneri’, que venía de ganar los últimos tres partidos. Un partido de poder a poder, que saltó rápidamente por los aires.INICIO ARROLLADORPasados los primeros diez minutos de juego, Marten de Roon puso un centro medido que cabeceó a la perfección Charles De Ketelaere para adelantar a los suyos y cumplir con la ley del ex (1-0).