Secondo il 58°del, glini sono un popolo che vive nella. Temono la guerra in Medio Oriente, i cambiamenti climatici e le crisi finanziarie, paure contro le quali il singolo si sente impotente. In un contesto di stagnazione economica, con i redditi lordi pro-capite in calo del 7% negli ultimi vent’anni, glini sfogano l'incubo del declassamento sociale sugli stranieri. Ilrivela che il 57,4% deglini si sente minacciato da chi vuole radicare regole e abitudini contrastanti con lo stile di vita consolidato, come il velo integrale. Inoltre, il 29,3% prova ostilità verso chi ha una concezionea famiglia non tradizionale, e il 21,8% è nemico di chi professa una religione diversa. Non sorprende che il 38,4% veda come avversario chi vorrebbe facilitare gli ingressi nel Paese.