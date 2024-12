Ponte San Nicolò Padova quarto foglio di via per il trapper Baby Touchè | pitbull lasciato libero e insulti ai carabinieri

Leggi su Open.online

Ilnon potrà tornare per 4 anni nella città diSan Nicolò, nel Padovano, senza autorizzazione preventiva. I poliziotti della Divisione Anticrimine della Questura di Padova hanno notificato al 21enne, originario di Monselice, ildi via. Si tratta del, dopo quelli di Padova, Venezia e Vicenza. I fatti per i quali il questore della provincia Marco Odorisio ha disposto il provvedimento risalgono a fine settembre quando alcuni abitanti della città di Roncaglia diSan Nicolò segnalarono al 112 un cane di grossa taglia, ovvero un, nella zona della parrocchia. Raggiunto l’animale e dopo averlo preso in custodia, i militari erano riusciti a rintracciare il proprietario, che si era rifiutato di esibire i propri documenti e aveva inoltre chiamato a raccolta un gruppetto di amici, con cui aveva insultato i