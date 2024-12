Thesocialpost.it - Poliziotti italiani in Albania, tra saune e serate nei locali: “Ci pagano per fare i turisti”

, discoteche e viaggi: secondo un’inchiesta trasmessa dalla tv albanese, questa sarebbe la quotidianità di alcuniinviati inper vigilare su centri destinati ai migranti, ma rimasti vuoti. Gli agenti, ospitati in un lussuoso hotel a cinque stelle, sarebbero coinvolti in attività ben lontane dai compiti istituzionali, approfittando di una situazione di stallo dovuta al blocco dei tribunalisull’accordo con il governo albanese.Leggi anche: Romania, la Lega in una nota ufficiale: “Pericoloso annullare voto perché non gradito a Bruxelles o a Soros”Il contesto: centri vuoti e operazioni fermeIsi trovano a Shëngjin, dove è stato aperto uno dei due centri previsti dal governo italiano per ospitare migranti giunti in Italia, l’altro è a Gjader.