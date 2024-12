Teleclubitalia.it - Pestaggi ad Aversa, parla la mamma di una delle vittime: “Uniamoci per far sentire nostra voce”

Leggi su Teleclubitalia.it

Poteva finire in tragedia l’aggressione subita sabato scorso da un giovane di 23 anni in vico San Francesco d’Assisi, ad, a pochi passi da via Seggio. Il ragazzo, insieme ai compagni di un’associazione teatrale, si era fermato dopo le prove per mangiare qualcosa prima di rientrare a casa. All’improvviso, un gruppo di ragazzi li .L'articoloadladi una: “per far” Teleclubitalia.