Oasport.it - Nuova griglia di partenza GP Abu Dhabi 2024: cosa cambia con la penalità a Hulkenberg

Leggi su Oasport.it

Nicoè stato penalizzato per avere superato due vetture in uscita dalla pit-lane durante le qualifiche del GP di Abu, ultima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Haas ha operato un doppio sorpasso nella tortuosa zona del tunnel nelle battute finale del Q1 e si è giustificato dicendo che altrimenti avrebbe perso troppo tempo, rischiando di non trovare il semaforo verde al via del suo giro veloce.I commissari di gara hanno così inflitto al tedesco unadi tre posizioni sulladidel Gran Premio in programma domenica 8 dicembre. Nicodovrà dunque abbandonare la quarta piazzola conquistata in qualifica e scatterà in settima posizione, aprendo la quarta fila.dunque ladiper l’ultima gara dell’anno, con tre piloti che vengono promossi di una posizione.