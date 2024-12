Calciomercato.it - Non c’è pace per la Juventus: Thiago Motta perde anche Cambiaso

Nuovo infortunio in casa: nel match dell’Allianz Stadium contro il Bologna, il tecnico bianconerodopo pochi minutil’esterno della NazionaleSubito una tegola per lanel match di campionato all’Allianz Stadium contro il Bologna. Andreaè costretto al cambio per un problema alla caviglia e al suo posto al 13? è entrato in campo il baby Rouhi.Infortunio per(LaPresse) – Calciomercato.itPer il jolly e titolarissimo bianconero si sospetta una distorsione, dopo aver respinto la conclusione in area di Ndoye.era rimasto subito a terra dolorante e aveva chiamato l’aiuto dalla panchina, prontamente arrivata sul terreno di gioco per tutte le cure del caso. L’ex laterale del Genoa ha provato a testare la caviglia rientrando in campo, ma dopo qualche minuto è stato costretto ad alzare definitivamente bandiera bianca.